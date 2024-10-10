米女子ゴルフのビュイックＬＰＧＡ上海は１０日、中国・上海の上海旗忠ガーデンＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、西郷真央が５バーディー、１ボギーの６８で回り、日本勢トップの１５位につけた。６２を出した金世※（火ヘンに英）（韓国）が首位。森田遥は６９の２２位で、畑岡奈紗は３０位。稲見萌寧と勝みなみが４１位で並び、西村優菜は６４位、渋野日向子は７２位と出遅れた。