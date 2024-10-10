AB6IXがニューアルバムのタイトル曲「NVKED」のミュージックビデオを公開した。本日（10日）、AB6IXは公式Youtubeチャンネルを通じて9TH EP「BORN LIKE THIS」のタイトル曲「NVKED」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでは、カジュアルな服を着用したメンバーらが気楽な雰囲気の中から登場し、輝くビジュアルを誇った。映像の最後には、スポーティーなストリートファッションを着こなしたメンバーらが「Let's get