イメージ 大分県別府市は10日、扇山のふもとに大規模な温泉関連施設を整備する計画を発表しました。 懸念の声が相次ぎ撤回された市長の公約「ブルーラグーン構想」の代わりに計画されたものとなっています。 ◆長野恭紘別府市長「観光、日本の形をドラスティックに劇的に変えていくという風に確信している」 10日、別府市が発表したのは大規模な温泉関連施設の計画。 扇山のふもとに建設する温泉と健