愛知県蒲郡市にある竹島水族館が、10月12日にリニューアルオープンします。大型水槽への魚たちの引っ越し作業に密着しました。 【写真を見る】“世界最大のカニ”抱えてダッシュ！ スピード命のお引っ越し竹島水族館リニューアルオープンの舞台裏 リニューアルオープンまで1週間を切った10月6日。この日は、館長の夢がつまった大型水槽へ深海魚のお引越しです。（竹島水族館 深海魚