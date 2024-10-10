ν[NEU] × Waiveによるツーマンライブ＜-光跡-＞が12月12日、神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIにて開催されることが発表となった。ν[NEU]にとって夢の対バンであり、2025年1月4日の渋谷公会堂をもって“完全完結”するν[NEU]の最後のイベントライブとなる。◆ν[NEU] × Waive 画像ν[NEU]のリーダー・ヒィロは以前、自身のXで“実現できるかわからないのですが、ν[NEU]完結に向けてどうしてもご一緒したいバンドさんがいる” “決