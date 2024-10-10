『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。2025年1月19日(日)から「第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition」として、臨床や研究の第一線で活躍している各分野における第一人