数々のMCバトルへの登場に加え、「BaNe BaNe」などの楽曲リリースを通して注目を高めてきたラッパーの#KTちゃんが、自身ハタチの誕生日となる10月6日(日)、東京・渋谷WWWにてワンマンライブ＜#KTCHAN birthday oneman live ''PACHI PACHI 20''＞を開催した。◆#KTちゃん 画像ソールドアウトした会場は、開場すると同時に#KTちゃんグッズを身に着けたファンやオーディエンスで満員となり、DJ YANATAKEのオープニングDJに併せて身体