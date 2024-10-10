■アリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』は、全国8都市11公演で開催！ MAN WITH A MISSIONが15周年を記念したアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を開催する。 2025年2月にスタートする新ツアーは、宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演。バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票で