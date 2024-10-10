俳優のファーストサマーウイカ（34）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。鼻の形について伝えた。ウイカが出演するテレビ番組を見たファンの「整形かどうかは分からないけど…」と前置きし、「アップで映った時にウイカの鼻の筋が曲がってるのがすごい気になった」との投稿を受け、ウイカは「生まれつき？というか、成長とともに曲がった！」と返信した。そして「鼻中隔湾曲症っていう鼻の中も曲がってる！」と明かし、