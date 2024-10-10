コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが10日までに、エックスを更新。ソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（9枚）連日、SNSに投稿したラウンドガール姿やドレス姿、ヒョウ柄コスやミニ丈“体操着”コスに注目が集まっている米倉。今回は「おじさん、なに見てんの？」と