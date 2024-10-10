ホラー映画『テリファー』シリーズ最新作『テリファー 聖夜の悪夢』より、本国版ティザー映像と追加場面写真が解禁された。【動画】アート・ザ・クラウンがご満悦？映画『テリファー 聖夜の悪夢』本国版ティザー映像本作は、殺人鬼アート・ザ・クラウンが巻き起こす惨劇を描いた人気ホラー映画『テリファー』シリーズ第3弾。聖夜を祝うマイルズ郡の住民たちを、アート・ザ・クラウンがみたび恐怖と絶望のどん底に陥れる。先