ASH DA HEROが新たなアーティスト写真とロゴを公開した。加えて、自身初の台湾ワンマンライブ開催も決定した。◆ASH DA HERO 画像2024年9月に結成3周年を迎えたASH DA HEROは先ごろ新体制となり、バンドとして生まれ変わった。新たなアーティスト写真とロゴは新章の幕開けを告げるにふさわしい仕上がりだ。また、ASH DA HEROは2023年から海外進出も実施。そして2025年11月29日(金)、自身初となる海外ワンマン公演＜ASH DA HERO LIV