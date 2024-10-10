島原鉄道の無人駅「大正駅」（長崎県雲仙市瑞穂町）の駅舎のごみ箱にたばこの吸い殻を捨て、駅舎を全焼させたとして、重過失失火容疑で書類送検された諫早市の男（３１）について、島原区検は建造物等失火の罪で島原簡裁に略式起訴した。９月２０日付。簡裁は１０月１日、罰金４０万円の略式命令を出した。