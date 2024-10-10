押収された米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の偽ユニホームなど＝10日午後、福島県警いわき東署（同県警提供）米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の偽ユニホームを販売したとして、福島県警と東京税関は10日、商標法違反（商標権侵害）の疑いで、島根県益田市、会社員田村拓也容疑者（44）を逮捕した。福島県警によると、容疑者宅から大谷選手らの偽物とみられるユニホーム、チームパーカ360点を押収した。逮捕容疑