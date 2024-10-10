ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第4話が10日に放送される。第4話では、カップルYouTuberのアオイとモナが、結婚をめぐって大ゲンカに発展する。【写真】“結婚へ踏み切れない理由”を語り涙この番組は、お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく