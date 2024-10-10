中京テレビ放送は、2024年11月2日(土)〜3日(日)にポートメッセなごやで「WELLNESS WORLD nagoya」(入場無料)を開催します。“ココロもカラダもヘルシーに”をテーマに、美容、健康、スポーツ、園芸、アロマ、アウトドアなど様々なジャンルを体験できる企画・ブースが一堂に集結します。 中京テレビ放送「WELLNESS WORLD nagoya」   〈日時〉2024年11月2日(土)〜11月3日(日) 10:00〜17:00〈場所〉ポー