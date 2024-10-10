巨人は１０日、球団マスコットガール「ＶＥＮＵＳ（ヴィーナス）」の創設３０周年を記念し、「ＶＥＮＵＳＰＲＩＤＥ３０ｔｈ〜ｔｈａｎｋｓｆｒｏｍＶＥＮＵＳ〜」を、１１月３０日のファンフェスタ（東京ドーム）終了後（午後７時３０分〜午後９時を予定）に開催すると発表した。「ＶＥＮＵＳ」は前身のファイヤーガール誕生から数えて３０周年。イベントでは今年のメンバーに加えて歴代ＯＧや未来の「ＶＥＮＵＳ」