昨年のエリザベス女王杯覇者のブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)が、府中牝馬ステークス(3歳上牝・GII・芝1800m)で11カ月ぶりの復帰戦を迎える。 ブレイディヴェーグは父ロードカナロア、母インナーアージ、母の父ディープインパクトの血統。母はJRAで4勝を挙げたオープン馬。叔母のミッキークイーンは15年のオークスと秋華賞の覇者。いとこの