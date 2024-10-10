10日、園田競馬場で行われた第7回園田オータムT(3歳・重賞・ダ1700m・1着賞金1000万円)は、中団から向正面で仕掛け3角で先頭に立った鴨宮祥行騎手騎乗の1番人気マルカイグアス(牡3、兵庫・橋本忠明厩舎)が、好位から脚を伸ばした7番人気プリムロゼ(牝3、兵庫・雑賀伸一郎厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分53秒4(稍重)。 さらにクビ差の3着に5番人気ファッシネイトパイ(牡3、兵庫・高馬元紘厩舎)が入った。