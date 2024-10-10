韓国の6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のアン・ユジン（21）が10日、都内で開かれた韓国コスメブランド「CLIO新商品発表会」に出席した。好きな日本食を聞かれ、照れくさそうに答えた。【全身カット】太ももチラリ！ミニ丈白ワンピで登場したアン・ユジン記者からの質問に応じ、「秋といえばおいしいものが多いので、たくさん食べていろんなところに旅行したい」と今秋の過ごし方を語ったユジンは「この後に食べたい日本