【日本オープンゴルフ選手権】第１日（１０日、埼玉・東京ＧＣ、７２５１ヤード＝パー７０、賞金総額２億１０００万円、優勝４２００万円）今季の国内メジャー第３戦が開幕。池村寛世が７バーディー、ボギーなしの６３をマークし、単独首位で発進した。今平周吾が３打差の２位、稲森佑貴と比嘉一貴がさらに１打差の３位につけた。６８で回った西山大広と５１歳の崔虎星（韓国）が５位で続く。昨年優勝の岩崎亜久竜、欧州ツア