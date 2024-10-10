政治ジャーナリストの田崎史郎氏が10日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。自民党が9日の選挙対策本部会議で、派閥裏金事件に関係した旧安倍派の6人を新たに非公認と決めたことについて言及した。追加で非公認となった6人は党役職停止6カ月の中根一幸、菅家一郎、小田原潔の3氏、戒告の細田健一氏、党則上の処分に当たらない幹事長注意の越智隆雄、今村洋史両氏。越智氏は既に不出馬意向を表明した。公認の是非は地