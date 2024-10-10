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井戸田潤が相方・小沢一敬に誕生日LINE まさかの返信に「硬！」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スピードワゴン井戸田潤が10日のラジオ番組に生出演した
  • 同日は相方の小沢一敬の誕生日で「LINEしたのよ、今朝」と言及
  • 「そしたらすぐ返ってきたよ。感謝いたしますって。硬！」と振り返った
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