【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は１０日、台湾の頼清徳総統の演説を受け「台湾は中国の領土の一部だ」とした上で、「中華人民共和国政府が（台湾を含む）全中国を代表する唯一の合法的政府だ」と反発した。毛氏は「台湾はこれまで国家ではなかったし、（今後も）決して国家になり得ず、いわゆる主権というものは存在しない」と主張。「各国が中国の内政に干渉することに断固反対する」と述べ、政治家や官僚の往来など