今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃の一言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりあわせて読みたい&#128150;【後編】高学歴の男性としか付きあわない女友だち。実は意外なところに落とし穴が…？