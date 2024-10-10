大リーグは9日（日本時間10日）、地区シリーズが各地であり、ナ・リーグの第4戦でドジャースの大谷翔平は敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。二回に右前適時打を放つなど、3打数1安打2四球だった。チームは8―0で大勝して、対戦成績を2勝2敗のタイとした。地区シリーズパドレス戦の九回表に登板したパドレスの松井裕樹=小林一茂撮影パドレスの松井裕樹は九回に登板し、1回を無失点に抑えた。第5戦は11日にロサンゼ