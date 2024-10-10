サッカー元スペイン代表選手で、現在レアル・マドリード下部組織トップチームのラウル・ゴンサレス監督が今季限りでチームを離れるという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、ラウル監督は６シーズン目に入った現職を離れる決断をし、クラブにその意思を伝えたという。後任には現ユースＡチーム監督で元スペイン代表選手のアルバロ・アルベロア氏が昇格する予定になっている。ラウル監督の去就につい