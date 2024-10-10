日本高野連と全日本大学野球連盟は10日、プロ野球志望届の提出を締め切り、321人（高校159人、大学162人）が公表された。24日のドラフト会議で指名対象となる。高校生の投手では東海大相模（神奈川）の藤田琉生の上位指名が予想される。身長198センチの大型左腕で潜在能力が高い。同じく今朝丸裕喜も報徳学園（兵庫）を選抜大会で2年連続準優勝に導いた総合力の高い右腕だ。福岡大大濠の柴田獅子、甲子園大会に4度出た広陵（広