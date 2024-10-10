お笑いコンビ「クロスバー直撃」の渡邊センスが、ダウンタウン・松本人志の性加害疑惑に関連した写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を毀損（きそん）されたとして、発行元の講談社に対して損害賠償などを求めた訴訟の第２回弁論準備手続きが１０日、非公開のウェブ会議で行われ、渡邊も出席した。原告側の田代政弘氏ら代理人弁護士は弁論手続き後に取材に応じ「被告側からは、（フライデーの記事は）名誉毀損に当たらない、