１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて、４５銭円安・ドル高の１ドル＝１４９円ちょうど〜０２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６２円９７銭〜１６３円０１銭で大方の取引を終えた。