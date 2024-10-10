記者会見する東京造形大の前田朗名誉教授（左）と評論家の佐高信さん＝10日午後、国会自民党の杉田水脈前衆院議員（57）＝比例中国＝を批判する研究者らが10日午後、国会内で記者会見を開き、議員の地位を利用してアイヌや在日コリアン、性的少数者へのヘイトスピーチを繰り返したとして、党が衆院選で公認候補としないよう求めた。「人権侵害の常習犯。議員になる資格はない」との共同声明を発表した。杉田氏はアイヌと在日コ