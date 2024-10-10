福岡県警小倉南署は10日、北九州市小倉南区葛原本町3丁目の公園で8日午後5時ごろ、小学生児童が見知らぬ男から「ちょっと殴ってみい。傘で殴るぞ」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代くらいで身長175程度の中肉。灰色のジャンパー、黒色のシャツ、青色のズボンを着用していたという。