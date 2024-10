お笑い芸人のジャッキーちゃん(49)と女優上杉美浩(42)が10日、X(旧ツイッター)を更新。双方のXで結婚を発表した。ジャッキーちゃんは「皆san、コンニチハ。皆sanッニ御報告ッデス」「Hello everyone.I have an announcement for you all.」など、他にも中国語を交えて投稿した。上杉もツーショットを公開、長文もアップした。「突然ですが、お笑い芸人ジャッキーちゃんと上杉美浩は、本日2024年10月10日に結婚致しました事を