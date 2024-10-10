ここ数年ライブ音源のリイシューが続いていたジミ・ヘンドリックスだが、ここに来て1970年の未発表スタジオ録音を満載した3CD＋Blu-rayの豪華ボックスセット『Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision』が登場。タイトルが示す通り、本作はジミの意向を反映して作られたニューヨークのエレクトリック・レディ・スタジオでのセッションを網羅したもの。2022年に一度発売が告知されるもリリースが延期されていたファン垂涎のお