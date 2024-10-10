銀座コージーコーナーは、2024年10月11日から31日まで、全国の生ケーキ取扱店で「ディズニーデザインのハロウィン限定プリン3品」を販売します。（北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません）「アップルカスタード味」が新登場！10月11日から、ディズニーデザインの3種類のプリンを発売します。毎年好評のパンプキンプリン・チョコプリンに加え、今年は