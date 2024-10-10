2024年10月10日現在、マクドナルドの公式アプリでは「マックフライポテト」M・Lサイズが250円で購入できるクーポンを配信中です。ポテト好き必見のお得なクーポン「モバイルオーダー」はマクドナルド公式アプリ内にあるサービスで、スマートフォンで注文から決済まで行えます。今回配信されているのは、マックフライポテトのMサイズ（通常価格330円〜）とLサイズ（通常価格380円〜）が250円になるクーポン。通常の最大34％オフの価