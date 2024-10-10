ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月9日（水）（日本時間10日）MLB サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ペトコ・パーク＞ ドジャースとパドレスの地区シリーズ第4戦が、サンデイエゴのパトコパークで行われ、ドジャースが8対0で快勝し、対戦成績を2勝2敗のタイに戻した。 第5戦は11日（同12日）にドジャースタジアムに場所を移して行われる。 パド