神田前財務官 為替介入せざるを得なかった、大規模介入を振り返って 金利の上昇は日本の財政管理の課題 短期的な相場急変動や不確実性に注意続ける必要ある 為替相場の急変動は日本経済に多大な悪影響与える 金融市場は極めて敏感な状況が続いている 円売りポジションは反転したが、当局は監視続ける 当局は強い警戒を続けるだろう