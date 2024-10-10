■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月１０日１４９円００～０２銭（△０．４５） １０月０９日１４８円５５～５７銭（△０．９６） １０月０８日１４７円５９～６０銭（▼０．６８） １０月０７日１４８円２７～２９銭（△１．９７） １０月０４日１４６円３