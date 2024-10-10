日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４９円００～０２銭と前日に比べ４５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円９７～０１銭と同１５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０９３７～３８ドルと同０．００２３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS