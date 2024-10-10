ＡｅｒｏＥｄｇｅがこの日の取引終了後、海外グローバル大手航空機関連メーカーと航空機関連部品の製造・販売に関する長期契約を締結したと発表した。 今回締結した契約は、関連する航空機部品の生産に必要な契約部品の一定割合を契約期間にわたって供給するもので、契約期間は２６年から３６年まで。同社は、仏エアバス製Ａ３２０ｎｅｏ及びボーイング＜BA＞製７３７ＭＡＸ用の航空機エンジン「Ｌ