元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏が９日、石破茂内閣の代表質問を「案の定全部ひっくり返した」「酷すぎる」とこきおろした。７日に衆院、８日に参院で代表質問が行われたが、高橋氏が「一番面白かった」というのが７日に答弁に立った村上誠一郎総務相。第２次安倍政権の経済政策「アベノミクス」に批判的な主張を続けてきた。しかし、この日は野田佳彦立憲民主党代表から評価を聞かれ、「デフレでない状況を作り出し、ＧＤＰ