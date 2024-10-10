多くの女性が、配偶者の浮気に直面し、その対応に悩んでいます。ここでは、浮気に直面したときのNG行動を紹介します。現実逃避は禁物浮気を疑う証拠に前にしたとき「無かったことにする」行動は、問題解決を遅らせるだけかもしれません。真実を受け入れ、今後の対応策をじっくり考えましょう。自分を責める夫の浮気の証拠に直面したとき、その瞬間は感情が揺らぐものです。「自分に原因があるのでは」と自責の念に駆られることは避