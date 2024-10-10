「プロレス・全日本」１２日・行田大会で行われる世界タッグ選手権試合、１３日・沼津大会で行われるアジアタッグ選手権試合、２２日・後楽園大会で行われるＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップの記者会見が１０日、都内で開かれ、世界タッグ王者の斉藤ジュン、斉藤レイ組と挑戦者の大森北斗、羆嵐組、アジアタッグ王者のＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起組と挑戦者のライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬組、ＧＡＯＲＡＴＶ王者の阿部