日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限2144( 936) TOPIX先物 12月限1712(1466) 日経225ミニ 10月限 13970(5720) 12月限4724(4522) ◯大和証券 限月取