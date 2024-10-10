日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限7359(6764) 3月限22(22) TOPIX先物 12月限5465(5465) 日経225ミニ 10月限 11242( 11242) 11月限 315( 3