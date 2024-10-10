日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 20(20) 松井証券 8( 8) 楽天証券 5( 5) auカブコム証券 4( 4) SBI