日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 95(95) SBI証券 61(43) 楽天証券12(12) 松井証券10(