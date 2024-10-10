中国の中央銀行である中国人民銀行のオフィシャルサイトによりますと、中国人民銀行は10日、「証券・ファンド・保険会社に対するスワップサービス（Securities Funds and Insurance companies Swap Facility/SFISF）」を創設することを決定しました。条件を満たした証券、ファンド、保険会社に対して、債券、株式ETF、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国本土A株のCSI300構成銘柄の株式などを担保として、人民