10日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝149円06銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円95銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース